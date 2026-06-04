Президент Сербии отправился на саммит в Черногорию, несмотря на предупреждения разведки

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в четверг в Тиват в Черногории, чтобы принять участие в саммите ЕС–Западные Балканы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Его приезд был под вопросом после предупреждений от сербской разведки (BIA) и инцидента в среду, когда черногорская полиция заблокировала въезд в страну 87 сербским гражданам.

В среду BIA заявила, что посоветовала Вучичу не ехать в Тиват "из-за враждебных действий иностранных разведывательных служб и преступных кланов в Черногории", добавив, что "установлено наличие высокого уровня риска для безопасности". Она отметила, что, согласно оперативной информации, Радое Звицер, вероятный лидер наркокартеля клана Кавац, в настоящее время находится в Черногории.

"Вопреки всем стандартам профессионального поведения и ответственного сотрудничества, оценка безопасности, которую неоднократно запрашивали у службы безопасности принимающей страны в Черногории, нам не была предоставлена", – добавила BIA.

Однако в среду Вучич заявил, что поедет в Тиват, несмотря на предупреждение. "Я еду в Черногорию, потому что для меня очень важно представлять там Сербию", – сказал Вучич, добавив, что дал слово председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Кошты, что поедет в Тиват.

"Что касается других вопросов, я буду говорить об этом в Черногории… им в глаза – все, что я должен сказать обо всех этих различных играх, в которых Сербию изображают как "маленькую Россию", тогда как они представляют себя как некую "страдающую балтийскую державу", которая постоянно находится под угрозой с нашей стороны", – заявил сербский президент.

В среду полиция Черногории и Агентство национальной безопасности заявили, что запретили въезд 87 гражданам Сербии и вернули их в Сербию за день до саммита. Власти заявили, что это решение было принято после проверок безопасности и пограничных проверок, проведенных в аэропорту Тивата.

Полиция сообщила, что задержанные в аэропорту имели при себе баннер с надписью "Srbija pobedjuje" ("Сербия побеждает"), который ассоциируется со сторонниками правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) Вучича. В последние месяцы эта надпись использовалась в качестве ответа на баннеры "Studenti pobedjuju" ("Студенты побеждают"), которые демонстрировали сторонники антиправительственных протестов, возглавляемых студентами, продолжающихся с ноября 2024 года.

Вучич бойкотировал последний саммит ЕС–Западные Балканы, состоявшийся в Брюсселе в декабре. Однако в мае он объявил, что примет участие в саммите в Тивате после переговоров с фон дер Ляйен.

В мае президент Сербии Александар Вучич заявил, что получил приглашение принять участие в том, что он назвал "гламурным празднованием" 20-й годовщины независимости Черногории, но что "конечно же, он не будет в нем участвовать".

В марте президент Хорватии Зоран Миланович отменил саммит стран Западных Балкан, который должен был состояться в мае, из-за заявлений своего сербского коллеги, которые, по его мнению, представляют угрозу региональной стабильности.