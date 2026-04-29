Польські рятувальники врятували у Татрах 5 українських туристів

У ніч проти середи польські рятувальники провели операцію із порятунку групи з п’яти туристів з України на головному хребті Татр на кордоні зі Словаччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Члени польської рятувальної служби TOPR спустили групу з п'яти туристів з України, які застрягли на перевалі Гладка. Через настання темряви не можна було використати вертоліт.

Туристи не були готові до такого походу і погано спланували маршрут. Українців доставили до Закопаного о 3:30 ранку.

Татранський національний парк нагадує, що попри сонячну погоду вище верхньої межі лісу все ще лежить багато снігу.

"Вранці він твердий і замерзлий, а після обіду, із підвищенням температури, стає мокрим і тане, особливо на сонячних схилах", – попередили у парку.

У вищих частинах Татр необхідний досвід зимового гірського туризму та відповідне спорядження, таке як кішки, льодоруб, шолом.

Рятувальники закликають до розсудливості та належної підготовки перед тим, як вирушати на стежки у Татрах.

На початку квітня у польських Татрах гелікоптером рятувальної служби евакуювали групу з п’яти туристів, які кілька днів не могли спуститися в долину через погану погоду.

Як повідомляли, через рясні снігопади у Татрах лижний сезон у регіоні продовжили у тому числі на великодні вихідні.