В польских Татрах из-за падения с высоты погиб человек

Один человек погиб и один получил серьезные травмы в результате падения с высоты в польских Татрах.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Трагедия произошла в четверг вблизи горы Рысы. Поисково-спасательная служба волонтеров Татр (TOPR) получила сообщение о двух людях, которые упали со значительной высоты. К операции присоединились тридцать спасателей.

Один человек погиб на месте происшествия, другой получил тяжелые травмы. Его доставили на вертолете в больницу. Детальной информации об обстоятельствах аварии пока нет.

Спасательную операцию осложняли неблагоприятные погодные условия. Густой туман и низкая облачность сначала препятствовали использованию вертолета, поэтому пострадавших сначала искали пешком. После улучшения погодных условий вертолет вылетел с базы в Закопане.

Спасатели обратились к людям, которые собираются в высшие части Татр, с просьбой иметь соответствующее снаряжение, в частности ледоруб и шлем, а также уметь правильно им пользоваться.

Там также предупредили об опасности снега, который до сих пор лежит на вершинах гор.

В конце апреля польские спасатели провели операцию по спасению группы из пяти туристов из Украины на главном хребте Татр на границе со Словакией.

В том месяце в польских Татрах вертолетом спасательной службы эвакуировали группу из пяти туристов, которые несколько дней не могли спуститься в долину из-за плохой погоды.