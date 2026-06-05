ЕС будет искать пути ускорения процесса вступления стран Западных Балкан

Европейский Союз на предстоящем саммите будет искать новые пути ускорения процесса вступления шести стран-кандидатов из Западных Балкан.

Об этом на пресс-конференции в сербской столице Белграде заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, его цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория уже годами стремятся присоединиться к ЕС, но еще не завершили процесс.

В последнее время ЕС пытается поощрить реформы в странах-кандидатах, опасаясь растущего влияния России и Китая.

Как отметил Кошта, "если мы хотим укрепить взаимное доверие, мы не можем создавать ощущение разочарования" из-за очевидной медлительности прогресса на пути к членству.

Это не означает, что все будет проще, "но это означает, как мы можем вместе достичь результатов быстрее", добавил он.

На саммите, который состоится в пятницу в прибрежном городе Тиват в Черногории, соберутся ведущие европейские лидеры и чиновники из стран-кандидатов. Все они находятся на разных этапах, причем Черногория и Албания лидируют.

Страны-кандидаты должны привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС в 35 сферах политики, начиная от стандартов в сфере правосудия и заканчивая правилами сельского хозяйства и рыболовства.

Напомним, в конце апреля Черногория сделала еще один шаг навстречу членству в ЕС: страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допускает возможность вступления Черногории в ЕС до 2028 года.