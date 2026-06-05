Глава МИД Венгрии заявила о стремлении восстановить доверие в отношениях с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ее страна стремится восстановить доверие в отношениях с Украиной.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий главы венгерского внешнеполитического ведомства касался поста ее украинского коллеги Андрея Сибиги.

В нем украинский министр заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией на фоне достижения договоренностей в вопросах нацменьшинств.

"Венгрия стремится восстановить доверие с Украиной с помощью конкретных результатов, взаимного уважения и полной защиты прав венгерской общины на Закарпатье", – подчеркнула Орбан.

После договоренности между Украиной и Венгрией в вопросе нацменьшинств кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия первого переговорного кластера для Украины.

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.