Глава МИД Венгрии заявила о стремлении восстановить доверие в отношениях с Украиной
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ее страна стремится восстановить доверие в отношениях с Украиной.
Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".
Комментарий главы венгерского внешнеполитического ведомства касался поста ее украинского коллеги Андрея Сибиги.
В нем украинский министр заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией на фоне достижения договоренностей в вопросах нацменьшинств.
"Венгрия стремится восстановить доверие с Украиной с помощью конкретных результатов, взаимного уважения и полной защиты прав венгерской общины на Закарпатье", – подчеркнула Орбан.
После договоренности между Украиной и Венгрией в вопросе нацменьшинств кипрское председательство в ЕС объявило старт формального процесса открытия первого переговорного кластера для Украины.
По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.