ЕСПЧ отклонил жалобы украинских госпредприятий против России и объяснил почему

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы трех украинских государственных предприятий, которые судились против России из-за национализации их имущества во время оккупации Крыма.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, пишет "Европейская правда".

Заявителями по этим делам были три украинских государственных предприятия: ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море", ПО "Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" и ГП "Прогресс". Суд отклонил их жалобы, назвав заявления "неприемлемыми".

В решении ЕСПЧ разъяснил, что в его юрисдикцию входит рассмотрение дел, которые касаются лиц или неправительственных организаций, а компании-истцы таковыми не являются.

Суд ранее постановлял, что организация является "правительственной", если она участвует в осуществлении государственной власти, выполняет специфические публичные функции под государственным надзором или не имеет "достаточной институциональной и операционной независимости от государства".

По определению ЕСПЧ, три украинских предприятия относятся к третьей группе и являются правительственными организациями. Хотя формально только две компании являются государственными, а Феодосийская судостроительная компания "Море" является акционерным обществом, ЕСПЧ указал, что ее приватизация так и не состоялась.

В результате эти иски являются несовместимыми ratione personae с положениями Конвенции в значении статьи 35 § 3, а потому были отклонены Судом.

В прошлом месяце Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу двух граждан о нарушении их прав в оккупированном Крыму в части, касающейся претензий к отсутствию эффективного расследования со стороны Украины, одновременно подтвердив нарушения со стороны России.

Напомним, в феврале 2026 года ЕСПЧ отклонил группу жалоб против Украины от заявителей, которые настаивали на вине украинской власти в том, что воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто и это привело к гибели рейса MH17.