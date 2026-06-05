Норвегия назвала безосновательными обвинения США в принудительном труде

Норвегия категорически не согласилась с оценкой США о недостаточных усилиях страны в борьбе с принудительным трудом и считает такие обвинения безосновательными.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Заявление Эйде прозвучало на фоне того, как администрация Трампа предложила ввести новые пошлины на импорт из 60 стран, в том числе Норвегии, после того как определила, что они якобы не смогли ограничить торговлю товарами, изготовленными с использованием принудительного труда.

"Мы категорически не согласны с оценкой американских властей, что Норвегия не делает достаточно для предотвращения принудительного труда", – заявил он.

По словам главы МИД, Норвегия была "одной из первых стран", которая ввела законодательство по предотвращению принудительного труда в цепочках поставок через Закон о прозрачности.

"Мы четко сообщили об этом властям США", – добавил Эйде.

Напомним, Европейская комиссия раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС после того, как администрация Трампа пришла к выводу, что Брюссель не запретил импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

А в Европарламенте подчеркнули, что повышение таможенных ставок, которое будет противоречить торговому соглашению, заключенному в прошлом году между США и ЕС, является неприемлемым.