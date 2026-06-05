Мерц в Черногории призвал ЕС продемонстрировать готовность к расширению

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европейский Союз должен продемонстрировать свою готовность и способность принимать новых членов.

Об этом он заявил в пятницу, 5 июня, во время общения с журналистами в Черногории, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц после встречи лидеров ЕС с коллегами из стран Западных Балкан, которые надеются присоединиться к Евросоюзу в ближайшие годы, подчеркнул, что тот факт, что ЕС уже 13 лет не принимает новых членов, свидетельствует о том, что "со стороны Европейского Союза также были недостатки".

"Европейский Союз должен продемонстрировать, что он способен и готов к расширению, и мы хотим обсудить это здесь. Конечно, есть целый ряд вопросов, на которые мы должны ответить, и мы должны ответить на них вместе", – сказал он.

На саммите, который проходит в прибрежном городе Тиват в Черногории, собрались ведущие европейские лидеры и чиновники из стран-кандидатов. Все они находятся на разных этапах, причем Черногория и Албания – в лидерах.

Страны-кандидаты должны привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС в 35 сферах политики, начиная от стандартов в сфере правосудия и заканчивая правилами сельского хозяйства и рыболовства.

Напомним, в конце апреля Черногория сделала еще один шаг навстречу членству в ЕС: страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допускает возможность вступления Черногории в ЕС до 2028 года.