Венгрия останавливает выдачу рабочих виз гражданам 3 стран, среди них Грузия и Армения

Венгрия с 5 июня остановила выдачу рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин – в продолжение обещаний правительства урегулировать наплыв иностранных работников.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства Венгрии сообщил, что с пятницы останавливают выдачу венгерских рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин, что является первым шагом к выполнению правительственного обещания больше зарегулировать наплыв работников из стран за пределами ЕС.

Для этого вносят изменения в документ, который позволял компаниям нанимать людей из этих стран по упрощенной процедуре. Однако те, кто уже работает в Венгрии, смогут подаваться на продление визы.

Иностранные работники, по официальной статистике, составляют примерно 2% наемных работников в Венгрии. Однако в отдельных отраслях, как промышленность и сфера услуг, их доля гораздо больше.

В правительстве указывают на опасения, что доступность иностранных наемных работников, которые готовы работать за меньшую оплату, приводит к занижению венгерских заработных плат.

В то же время некоторые крупные иностранные инвесторы указывают на то, что радикальная остановка приема трудовых мигрантов навредит венгерской экономике.

Напомним, ранее на этой неделе в МИД Украины заявили об открытии "новой страницы" в отношениях с Венгрией.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Киев и Будапешт достигли договоренностей в вопросах нацменьшинств.

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