В Латвии официально начался период кампании перед выборами в Сейм

В Латвии с 6 июня начинается период предвыборной кампании перед осенними выборами в Сейм.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

С субботы 6 июня в Латвии официально начинается период предвыборной кампании перед выборами в Сейм, которые состоятся 3 октября.

В течение этого времени политические партии и СМИ должны будут придерживаться установленных правил и запретов, а соответствующие органы начинают мониторинг возможных нарушений ведения кампании.

В частности, речь идет о маркировке политической рекламы. Свежим нововведением является обязанность маркировать видео и графические материалы, если в процессе создания использовался искусственный интеллект. В случае подозрения на такие нарушения для анализа будут привлекать специальный экспертный центр по ИИ.

Участникам предвыборного процесса запрещено использовать в своей кампании фейковые/анонимные учетные записи в соцсетях и на других платформах, их будут целенаправленно выявлять.

За нарушение правил ведения кампании в Латвии грозит штраф до 500 евро для физлиц и до 7100 евро для юридических лиц и политических партий.

Напомним, в конце мая в Латвии утвердили новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом после распада предыдущей правительственной коалиции. Триггером для этого стала отставка министра обороны на фоне критики из-за инцидентов с "заблудшими" украинскими беспилотниками.

Подробнее о том, что спровоцировало политический кризис в Латвии перед выборами – в статье Атака ВСУ, развалившая правительство: испортит ли отношения Украины и Латвии удар по нефтебазе.