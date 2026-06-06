В США члена команды одного из конгрессменов будут судить за пронос оружия в Капитолий

Члену команды одного из конгрессменов в Палате представителей США предъявили обвинения в связи с проносом оружия в Капитолий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN на основе полученных документов, которые передают в суд.

Руководителю офиса члена Палаты представителей, республиканца от Техаса Пита Сешнса, выдвинули обвинения в связи с нелегальным проносом огнестрельного оружия в комплекс Капитолия.

Луис Ангел Вега в пятницу заслушал обвинения в высшем суде Вашингтона, Округ Колумбия. Его обвиняют в ношении огнестрельного оружия за пределами дома без соответствующего разрешения и его проносе в Капитолий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще в декабре. Сотрудники службы безопасности Капитолия во время рутинной проверки на входе обнаружили в вещах Вега пистолет и патроны. Тогда ему просто сказали отнести оружие в машину и возвращаться для повторной проверки, однако случай был зафиксирован и привел к общению Вега с полицией неделю спустя.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина не имел разрешения на ношение оружия. До этого он часто заходил в Капитолий вместе с Сешнсом, который освобожден от проверок.

Следующее судебное заседание назначено на 10 июня.

Напомним, в конце мая возле Белого дома второй раз за месяц произошла стрельба, нападавший погиб.

25 апреля прозвучали выстрелы во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле Вашингтона, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп; в команде Трампа называют это третьей попыткой покушения на него.