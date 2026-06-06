В Литве во время сильной грозы зафиксировали три торнадо

Вечером 5 июня по территории Литвы пронеслась сильная непогода, во время которой, по предварительным данным, могли образоваться как минимум три торнадо.

Об этом сообщила Литовская гидрометеорологическая служба, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, погодные явления сопровождались кратковременными, но интенсивными ливнями, грозами, порывистым ветром и местами градом. В некоторых районах порывы ветра достигали 15–16 м/с, а интенсивность осадков превышала 15 мм за 12 часов.

Фото: LRT

Кадры, снятые в Каунасе, Укмергеском районе и Казлу-Руде, демонстрируют мощные вихри, которые местные жители фиксировали из разных точек.

В Каунасе зафиксированы повреждения инфраструктуры: сильный ветер сорвал крышу с здания, а в разных районах повалены деревья. По данным энергетической компании ESO, из-за непогоды около 8 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

Фото: LRT

Пожарно-спасательные службы сообщили о 16 выездах, связанных с ликвидацией последствий бури. Все инциденты касались поваленных деревьев, перекрывавших дороги.

Фото: LRT

Метеорологи отмечают, что ночь после бури также оставалась нестабильной – во многих регионах продолжались дожди и грозы.

Недавно в Риме непогода вызвала падение деревьев, наводнения и серьезные перебои в движении транспорта.

Прошлым летом в августе смерч прошел в районе польского города Гнезно, опрокинув по крайней мере несколько автомобилей.

Из-за смерча в октябре 2025 года недалеко от Парижа погиб один человек.