Латвия готовит для Украины партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Латвийское Государственное агентство по обеспечению передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Транспортные средства предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, подразделений Национальной гвардии Украины, Малиновской военной администрации Харьковской области, военной администрации Прилуцкого района Черниговской области, а также для Боровской центральной больницы.

Автомобили были изготовлены в период с 2004 по 2015 год.

Среди переданных транспортных средств также есть автомобили бизнес-класса Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 года выпуска и два автомобиля BMW 525 2004 года выпуска.

С начала войны Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также изъятые по другим уголовным делам.

В частности, в начале года анонсировали передачу Украине 21 автомобиля, конфискованных у пьяных водителей. За 2024 год таких передали более 600.

Также писали, что финские волонтеры отправили в Украину 12 автомобилей скорой помощи, которые ранее использовались в Финляндии.