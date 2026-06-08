Более половины британцев поддержали бы возвращение в ЕС в случае проведения нового референдума

Новый опрос в Великобритании показывает, что мнение населения относительно выхода страны из Европейского Союза существенно изменилось: более половины британцев сегодня поддержали бы возвращение в ЕС.

Об этом свидетельствует опрос Ipsos, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Опрос, проведенный среди 1137 взрослых британцев в период с 14 по 20 мая, показывает, что 52% британцев считают, что Великобритания должна вновь присоединиться к ЕС.

Как отмечается, это противоположно настроениям в июне 2016 года, когда аналогичная доля избирателей поддержала Brexit.

Почти половина британцев поддерживает повторное проведение этого референдума: мнения равномерно разделились по поводу того, следует ли это делать до или после следующих всеобщих выборов.

На вопрос, как бы они проголосовали в гипотетическом повторном голосовании, лишь 33% ответили, что Великобритания должна остаться за пределами ЕС. Почти каждый десятый не определился.

Впрочем, несмотря на растущую поддержку возвращения в ЕС, мнения остаются разделенными по возрастным и партийным признакам. Молодые избиратели преимущественно выступают за отмену Brexit, тогда как половина тех, кому 55 лет и больше, против возвращения в ЕС.

Потенциальные сторонники "возвращения" сосредоточены среди сторонников Лейбористской партии, Либеральных демократов и "Зеленых". Зато семь из десяти сторонников партии Reform UK Найджела Фаража проголосовали бы против возвращения в ЕС.

Директор по вопросам политики в Ipsos Киран Педли утверждает, что такие цифры свидетельствуют о "четком изменении настроений населения".

Ранее СМИ сообщали, что следующий саммит между Великобританией и Европейским Союзом может быть отложен из-за затягивания переговоров об углублении отношений и ослабления авторитета премьер-министра Кира Стармера.

Также, по данным СМИ, европейцы удивлены внезапным появлением заявлений со стороны Великобритании о возвращении в ЕС, и большинство столиц якобы не заинтересованы в продолжении переговоров.

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