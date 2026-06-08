Антикоррупционный орган Венгрии призвал расследовать деятельность топ-чиновников времен Орбана

Управление по вопросам добродетели Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза.

Об этом в комментарии Politico сказал президент Управления Ференц Пал Биро, пишет "Европейская правда".

Биро заявил, что "политики, вероятно, могут быть привлечены к уголовной ответственности" из-за их участия в возможной схеме "систематического обмана" европейских налогоплательщиков во время 16-летнего правления Орбана.

"Моя команда выявила ряд уголовных дел, где, по моему личному мнению, мы как страна должны быть в состоянии вернуть эти средства и репатриировать их, поскольку большинство из них уже покинули страну", – сказал он.

Впрочем, Биро не предъявлял конкретных обвинений против Орбана или других членов его близкого окружения.

По данным надзорного органа, три компании получили большинство государственных контрактов на поставку товаров и услуг, причем сумма, взимаемая за эти контракты, была искусственно завышена.

Биро сказал, что правительство потратило около 10 миллиардов евро на эти три фирмы за последние четыре года. Он не назвал имена причастных компаний.

"Завышение цен, которое мы считаем подверженным коррупционному риску… составит 3,5 миллиарда евро", – сказал он.

Биро подчеркнул, что тендеры на государственные закупки были "сманипулированы", а цены на основные товары взимались в несколько раз выше рыночной цены.

Также он рассказал, что при предыдущем правительстве подвергся "политически мотивированным нападениям", а также был мишенью для попыток взяточничества, пытаясь расследовать схему государственных закупок.

Комментируя эти заявления, представитель Европейской комиссии подчеркнул, что существует "нулевая толерантность к мошенничеству против бюджета ЕС".

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд. евро фондов, заблокированных из-за действий предыдущего премьера.

После этого Мадяр заявил, что его правительству было достаточно "три-четыре недели", чтобы завершить то, чего предыдущий кабинет "Виктора Орбана не смог достичь или, возможно, не хотел достичь".

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