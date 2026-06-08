Сибига: в Молдове упал еще один дрон РФ, нужно усилить давление на Москву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на РФ после того, как, по его словам, в Молдове упал очередной российский беспилотник.

Об этом Сибига заявил в понедельник в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр выразил полную поддержку молдавским друзьям и отметил их последовательное осуждение российской агрессии. При этом Сибига подчеркнул, что беспилотник, упавший в Молдове ночью 8 июня, – российский.

"Еще один российский беспилотник упал в Молдове во время ночного массированного нападения России на Украину… Этот инцидент наглядно демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", – заявил глава МИД.

Он добавил, что необходимо усилить коллективное давление на Россию, чтобы Кремль наконец осознал реальность и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя.

Министерство обороны Молдовы заявило, что в ночь на 8 июня неопознанный дрон нарушил воздушное пространство страны, а следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.

Как сообщалось, Молдова подготовит изменения в законодательство для того, чтобы наладить производство дронов-перехватчиков для защиты своего воздушного пространства.