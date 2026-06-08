Премьер-министр Великобритании выдвинул ультиматум технологическим компаниям

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что технологические компании должны запретить детям отправлять и получать откровенные изображения на свои устройства, в противном случае правительство примет закон, обязывающий их это сделать.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на открытии Лондонской недели технологий, передает Sky News.

Стармер заявил, что проблема распространения обнаженных изображений детей остается одним из самых серьезных вызовов, и призвал технологические компании помочь бороться с ней.

"Я призываю технологические компании, работающие в этой стране, ввести контроль над устройствами, который будет запрещать детям отправлять и получать изображения сексуального характера. Это одни из самых инновационных компаний в мире, и я верю, что они могут решить эту проблему. Но если они решат этого не делать, тогда мы будем действовать и изменим закон", – заявил глава британского правительства.

По данным Sky News, призыв Стармера был нацелен на компанию Apple, производителя iOS для iPhone, и Google, разработчика Android.

В правительстве считают, что эти компании должны "активировать встроенные функции или внедрять технические решения на смартфонах и планшетах для выявления и блокировки изображений обнаженных детей".

Кроме того, Великобритания на этой неделе может объявить о запрете социальных сетей для лиц в возрасте до 16 лет.

В феврале британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое регулировало бы доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

В этом году британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота с искусственным интеллектом Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.