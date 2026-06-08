Премьер Литвы заявила, что не намерена удерживаться за свой пост на фоне изменений в коалиции

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, 8 июня, что она не цепляется за свой пост.

Об этом она сказала во время общения с журналистами, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене высказала эти замечания после того, как председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс заявил, что готов взять на себя ответственность за внедрение изменений, после решения партии заменить "Зорю Ниману" на Союз демократов "Во имя Литвы".

"Я не держусь за никакую должность и не буду, куда бы ни завела меня судьба", – заявила Ругинене.

Она также подчеркнула, что ее будущее на этом посту "даже не стоит обсуждать".

Кроме того, Ругинене заверила, что правительство "работает сегодня и будет продолжать выполнять свои обычные обязанности".

"То, что в коалиции происходят определенные изменения, не остановит работу правительства", – добавила она.

До этого ходили слухи о возможной замене главы МИД Литвы Кястутиса Будриса из-за якобы недовольства коалиции его самостоятельностью; премьер-министр Инга Ругинене на фоне этогозаявила о доверии к нему.

Текущая коалиция с участием социал-демократов, "Союза зеленых и крестьян – Союза христианских семей" и "Зори Ниману" сформировали летом 2025 года – после того, как предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас был вынужден уйти в отставку на фоне журналистского расследования.

Проблемы в литовской коалиции назревали в течение длительного времени. Так, еще в январе премьер-министру пришлось заверить, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет иного решения.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда выразил сомнения, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года. В апреле он призвал искать ей альтернативы.