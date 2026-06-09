Зеленський сподівається на візит короля Британії до України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що планує запросити короля Чарльза з державним візитом до України, ймовірно, вже цього року, що зробить його найвищим за рангом представником королівської родини Британії, який відвідає Київ від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Президент України зазначив, що його пов’язують тісні стосунки з королем, з яким він неодноразово зустрічався.

"Сьогодні я дуже хочу запросити його (короля). Не знаю, як це (буде) з точки зору безпеки. Так, звичайно, ми дуже хочемо бачити його в Україні. Не знаю, чи це буде цього року, якщо це можливо, але, звичайно, ми хочемо його бачити", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Чарльз продовжує підтримувати Україну, але відмовився розкривати, як саме. "Відповідати на такі питання має його величність", – сказав він.

Він також наголосив, що стосунки із монархом склалися дуже добрі.

"Сьогодні вранці, коли я розмовляв телефоном з дружиною, з усією повагою до Кіра (Стармера), але моя дружина спочатку передала найкращі вітання Його Величності, звичайно, а потім – прем’єр-міністру, звичайно. Тож, звісно, ми, як і Україна, любимо Його Величність", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 8 червня Зеленський повідомив про зустріч з королем Британії Чарльзом III.

У неділю Зеленський у Лондоні поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Зеленський також розповів главі уряду Британії Кіру Стармеру про українські потреби у війні проти Росії.