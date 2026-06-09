Зеленский надеется на визит короля Великобритании в Украину

Президент Владимир Зеленский сообщил, что планирует пригласить короля Чарльза с государственным визитом в Украину, вероятно, уже в этом году, что сделает его самым высокопоставленным представителем королевской семьи Великобритании, посетившим Киев с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Президент Украины отметил, что его связывают тесные отношения с королем, с которым он неоднократно встречался.

"Сегодня я очень хочу пригласить его (короля). Не знаю, как это (будет) с точки зрения безопасности. Да, конечно, мы очень хотим видеть его в Украине. Не знаю, будет ли это в этом году, если это возможно, но, конечно, мы хотим его видеть", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Чарльз продолжает поддерживать Украину, но отказался раскрывать, как именно. "Отвечать на такие вопросы должен его величество", – сказал он.

Он также подчеркнул, что отношения с монархом сложились очень хорошие.

"Сегодня утром, когда я разговаривал по телефону с женой, при всем уважении к Киру (Стармеру), но моя жена сначала передала наилучшие приветствия Его Величеству, конечно, а затем – премьер-министру, конечно. Поэтому, конечно, мы, как и Украина, любим Его Величество", – сказал Зеленский.

Напомним, 8 июня Зеленский сообщил о встрече с королем Великобритании Чарльзом III.

В воскресенье Зеленский в Лондоне проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Зеленский также рассказал главе правительства Великобритании Киру Стармеру о потребностях Украины в войне против России.