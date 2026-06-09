У Парижі розпочнеться суд над громадянами Грузії за крадіжку російських рідкісних книг

У вівторок у Парижі розпочнеться суд над сімома громадянами Грузії за крадіжку рідкісних видань російських літературних класиків із престижних французьких бібліотек.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Цей судовий процес є черговою справою, спрямованою на встановлення справедливості щодо низки подібних крадіжок, що сталися в останні роки в бібліотеках по всій Європі і, як підозрюється, є справою рук організованої злочинної мережі.

Об'єктом крадіжок стали рідкісні російські класичні твори загальною вартістю в мільйони євро.

Обвинуваченим, що постають перед судом у Франції, висунуто звинувачення у злочинній змові та намірі скоїти злочин. Деяким з них також інкримінується крадіжка культурного об'єкта. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Двох із них судять заочно, щодо них видано ордери на арешт. Ще двоє, ідентифіковані як Міхеїл З. та Бека Т., вже були засуджені в інших країнах за подібні злочини і були тимчасово передані до Франції.

Міхеїл З. був засуджений минулого року в Литві до трьох років і чотирьох місяців ув'язнення за організовану крадіжку видань 19 століття вартістю 606 тисяч євро.

49-річний Бека Т. був засуджений до трьох років і шести місяців ув'язнення в Естонії.

Крадіжки, які також торкнулися Німеччини, Швейцарії та Чехії, спонукали до створення спільної слідчої групи під егідою Європолу та Євроюсту, що призвело до кількох арештів у 2024 році. Злочини у Франції відбулися у 2023 році.

Як повідомляється, частина викрадених книг була згодом продана на аукціонах у Росії.