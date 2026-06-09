В Париже начнётся суд над гражданами Грузии по делу о краже редких русских книг

Во вторник в Париже начнётся суд над семью гражданами Грузии по делу о краже редких изданий русских литературных классиков из престижных французских библиотек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Этот судебный процесс является очередным делом, направленным на установление справедливости в отношении ряда подобных краж, которые произошли в последние годы в библиотеках по всей Европе и, как подозревается, являются делом рук организованной преступной сети.

Объектом краж стали редкие русские классические произведения общей стоимостью в миллионы евро.

Обвиняемым, представшим перед судом во Франции, предъявлены обвинения в преступном сговоре и намерении совершить преступление. Некоторым из них также инкриминируется кража культурного объекта. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Двоих из них судят заочно, в отношении них выданы ордера на арест. Еще двое, идентифицированные как Михеил З. и Бека Т., уже были осуждены в других странах за подобные преступления и были временно переданы во Францию.

Михеил З. был приговорен в прошлом году в Литве к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за организованную кражу изданий XIX века стоимостью 606 тысяч евро.

49-летний Бека Т. был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в Эстонии.

Кражи, которые также затронули Германию, Швейцарию и Чехию, послужили поводом для создания совместной следственной группы под эгидой Европола и Евроюста, что привело к нескольким арестам в 2024 году. Преступления во Франции произошли в 2023 году.

Как сообщается, часть похищенных книг была впоследствии продана на аукционах в России.