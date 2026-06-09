США призывают Великобританию воздержаться от запрета социальных сетей для детей

Соединенные Штаты призвали британское правительство не вводить запрет на использование социальных сетей для детей до 16 лет, аргументируя это риском "непропорциональной нагрузки" на американские технологические компании.

Об этом сообщает The Guardian, передает "Европейская правда".

В обращении к правительству Великобритании, которое проводило консультации по вопросам онлайн-безопасности, Белый дом выступил против "универсальных правительственных ограничений" и "грубых регуляторных инструментов" для борьбы с вредом, который наносят детям социальные сети.

В сообщении, опубликованном посольством США в Лондоне, добавляется, что возрастные ограничения для 13-16-летних не являются эффективными.

"Технические методы, разработанные для различения несовершеннолетних и взрослых, нельзя просто перепрофилировать для более младших возрастных групп. Мы считаем, что подтверждение со стороны родителей может быть наиболее практичным способом для этого возрастного диапазона", – говорится в сообщении дипмиссии.

Администрация Дональда Трампа призвала Великобританию предоставить родителям "надежные инструменты" для управления настройками конфиденциальности и учетными записями своих детей, а также требовать от платформ предлагать здоровый онлайн-опыт вместо введения прямых запретов.

Белый дом также выразил обеспокоенность тем, что Великобритания и ЕС выбирают законодательный и регуляторный путь, который сосредоточен на американских технологических компаниях.

"Мы обеспокоены правилами, которые налагают непропорциональную нагрузку на американские компании или применяются к одной платформе, но не к аналогичным услугам", – говорится в сообщении американского посольства.

Подход Лондона к онлайн-безопасности стал источником напряженности в отношениях с Вашингтоном. Чиновники американской администрации, в частности вице-президент Джей Ди Венс, называют это "отступлением от свободы слова".

Ожидается, что британский премьер-министр Кир Стармер на следующей неделе объявит о запрете некоторых приложений социальных сетей, а также о ряде ограничительных мер, включая возможность блокировки разговоров с незнакомцами на игровых платформах. Также рассматривается вопрос об ограничении использования чат-ботов с искусственным интеллектом.

Накануне Стармер объявил, что технологические компании должны запретить детям отправлять и получать откровенные изображения на свои устройства, иначе правительство примет закон, который обяжет их это сделать.

В этом году британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.