В Угорщині висунули звинувачення керівнику антикорупційного органу

Центральна слідча прокуратура Угорщини (KNYF) висунула звинувачення проти голови Управління з питань доброчесності Ференца Пала Біро за зловживання службовим становищем, підробку офіційних документів та незаконне привласнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі прокуратури.

Прокурори стверджують, що ймовірні правопорушення Біро завдали антикорупційному органу фінансової шкоди на суму понад 140 мільйонів форинтів (394 тисячі євро).

Раніше керівник Управління з питань доброчесності заперечував звинувачення у незаконному привласненні та зловживанні владою, коли вони вперше були висунуті в січні 2025 року.

Тоді прокурори стверджували, що Біро неправомірно використовував службове майно, зокрема змусив свій офіс орендувати для нього два службові автомобілі, один з яких незаконно використовувала його дружина.

Тепер правоохоронці також звинувачують його в укладенні трьох контрактів з брюссельською консалтинговою компанією на суму понад 100 мільйонів форинтів (281 тисячу євро), які, на думку прокурорів, були несумісними з метою його посади.

Контракти частково були спрямовані на створення дипломатичного представництва органу в Брюсселі попри те, що Біро не мав на це повноважень.

Прокурори стверджують, що у 2024 році він також працевлаштував у відомстві друга сім'ї, який не мав необхідної кваліфікації та не пройшов процедуру перевірки на національну безпеку, що призвело до звільнення його з роботи.

Центральна слідча прокуратура звернулася до суду з клопотанням про призначення посадовцю покарання у вигляді позбавлення волі та фінансового стягнення.

Створене під тиском Європейського Союзу наприкінці 2022 року, Управління з питань доброчесності є незалежним від уряду Угорщини антикорупційним органом. Раніше відомство просило про розширені повноваження, зокрема щодо кримінального переслідування, рейдів та санкцій, стверджуючи, що йому бракує належних інструментів для розслідування корупції.

Напередодні очільник Управління з питань доброчесності Ференц Пал Біро заявив, що діяльність посадовців уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана слід розслідувати через "зникнення мільярдів євро" коштів Європейського Союзу.

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра, зокрема і щодо боротьби з корупцією.