В Венгрии предъявили обвинение руководителю антикоррупционного органа

Центральная следственная прокуратура Венгрии (KNYF) предъявила обвинение главе Управления по вопросам добросовестности Ференцу Пала Биро в злоупотреблении служебным положением, подделке официальных документов и незаконном присвоении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуроры утверждают, что предполагаемые правонарушения Биро нанесли антикоррупционному органу финансовый ущерб на сумму более 140 миллионов форинтов (394 тысячи евро).

Ранее руководитель Управления по вопросам добропорядочности отрицал обвинения в незаконном присвоении и злоупотреблении властью, когда они впервые были выдвинуты в январе 2025 года.

Тогда прокуроры утверждали, что Биро неправомерно использовал служебное имущество, в частности заставил свой офис арендовать для него два служебных автомобиля, один из которых незаконно использовала его жена.

Теперь правоохранители также обвиняют его в заключении трех контрактов с брюссельской консалтинговой компанией на сумму более 100 миллионов форинтов (281 тысяча евро), которые, по мнению прокуроров, были несовместимы с целями его должности.

Контракты частично были направлены на создание дипломатического представительства органа в Брюсселе, несмотря на то, что Биро не имел на это полномочий.

Прокуроры утверждают, что в 2024 году он также устроил на работу в ведомстве друга семьи, который не имел необходимой квалификации и не прошел процедуру проверки на национальную безопасность, что привело к его увольнению.

Центральная следственная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении должностному лицу наказания в виде лишения свободы и финансового взыскания.

Созданное под давлением Европейского Союза в конце 2022 года, Управление по вопросам добросовестности является независимым от правительства Венгрии антикоррупционным органом. Ранее ведомство просило о расширении полномочий, в частности в отношении уголовного преследования, рейдов и санкций, утверждая, что ему не хватает надлежащих инструментов для расследования коррупции.

Накануне глава Управления по вопросам добропорядочности Ференц Пал Биро заявил, что деятельность чиновников правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза.

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро фондов, заблокированных из-за действий предыдущего премьера, в том числе и в отношении борьбы с коррупцией.