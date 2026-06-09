Прем’єрку Литви звинуватили у неправомірних поїздках за кордон з сім’єю

Вища комісія з питань офіційної етики Литви (VTEK) у вівторок постановила, що прем’єрка Інга Ругінене грубо порушила законодавство, підписуючи рішення про включення членів її родини до складу офіційних делегацій у закордонних поїздках до Італії та Ватикану; посадовиця відкидає ці звинувачення.

Про рішення комісії повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

VTEK постановила, що глава уряду порушила Закон про узгодження публічних та приватних інтересів, коли внесла членів своєї родини до складу урядової делегації та ухвалила рішення щодо оплати цієї подорожі коштом державного бюджету.

Йдеться про поїздки Ругінене 6-10 лютого до Італії та Ватикану. Прем’єрка разом із чоловіком відвідала Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні. А 6-8 березня вона вирушила до Ватикану на зустріч із Папою Римським у супроводі чоловіка, доньки та сина.

В обох випадках склад делегацій затверджувала сама Ругінене. Згідно з оцінкою VTEK, ці поїздки були пов'язані з приватним інтересом близьких осіб, а не з виконанням державних функцій. Наглядовий орган зобов'язав главу уряду відшкодувати витрати, пов'язані з поїздкою членів її родини.

Представник прем’єрки Ігнас Альгірдас Добровольскас заявив, що Ругінене має намір оскаржити це рішення в суді.

"Прем’єр-міністерка неодноразово заявляла, що всі рішення були ухвалені відповідно до чинних правил та протокольних вимог. Вважаємо, що в цьому випадку виникає питання про співвідношення правових норм та багаторічної практики, тому природно, що така оцінка буде оскаржена в суді", – сказав Добровольскас.

Про початок розслідування закордонних візитів литовської прем’єрки стало відомо ще в березні.

У понеділок прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що вона не чіпляється за свою посаду. Вона висловила ці зауваження після того, як голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за впровадження змін, після рішення партії замінити в коаліції "Зорю Німану" на Союз демократів "В ім’я Литви".

Проблеми у литовській урядовій коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді висловив сумніви, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року.