Премьер-министра Литвы обвинили в неправомерных поездках за границу с семьёй

Высшая комиссия по вопросам официальной этики Литвы (VTEK) во вторник постановила, что премьер-министр Инга Ругинене грубо нарушила законодательство, подписав решение о включении членов ее семьи в состав официальных делегаций в зарубежных поездках в Италию и Ватикан; чиновница отвергает эти обвинения.

О решении комиссии сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

VTEK постановила, что глава правительства нарушила Закон о согласовании публичных и частных интересов, когда включила членов своей семьи в состав правительственной делегации и приняла решение об оплате этой поездки за счет государственного бюджета.

Речь идет о поездках Ругинене 6-10 февраля в Италию и Ватикан. Премьер-министр вместе с мужем посетила Олимпийские игры в Милане и Кортине. А 6-8 марта она отправилась в Ватикан на встречу с Папой Римским в сопровождении мужа, дочери и сына.

В обоих случаях состав делегаций утверждала сама Ругинене. Согласно оценке VTEK, эти поездки были связаны с частными интересами близких лиц, а не с выполнением государственных функций. Надзорный орган обязал главу правительства возместить расходы, связанные с поездкой членов ее семьи.

Представитель премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас заявил, что Ругинене намерена обжаловать это решение в суде.

"Премьер-министр неоднократно заявляла, что все решения были приняты в соответствии с действующими правилами и протокольными требованиями. Считаем, что в данном случае возникает вопрос о соотношении правовых норм и многолетней практики, поэтому естественно, что такая оценка будет обжалована в суде", – сказал Добровольскас.

О начале расследования зарубежных визитов литовского премьера стало известно еще в марте.

В понедельник премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что она не цепляется за свой пост. Она высказала эти замечания после того, как председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс заявил, что готов взять на себя ответственность за внедрение изменений, после решения партии заменить в коалиции "Зарю Ниману" на Союз демократов "Во имя Литвы".

Проблемы в литовской правительственной коалиции назревали в течение длительного времени. Так, еще в январе премьер-министру пришлось заверить, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет другого решения.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда выразил сомнения, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года.