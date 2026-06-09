Журналістка потрапила на роботу до маєтку прем’єра Швеції, обдуривши спецслужби

Журналістка влаштувалася волонтеркою до маєтку дружини шведського прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, пройшовши під вигаданим ім’ям та згенерованим штучним інтелектом фото.

Про це йдеться в матеріалі видання Aftonbladet, передає "Європейська правда".

Кореспондентка Aftonbladet Ліза Рьостлунд викрила слабкості в системі охорони прем’єр-міністра, влаштувавшись на волонтерство до маєтку Vängården Fållökna, який належить його дружині Біргітті Ед.

Зазначається, що перша леді запрошує добровольців допомогти з ремонтом будівлі, натомість пропонуючи включення до "впливової мережі".

Для своєї заявки журналістка використала вигадане ім’я та власне фото, змінене штучним інтелектом. Вона майже одразу отримала підтвердження від маєтку.

По прибутті до Vängården Fållökna вона зустріла охоронців Служби безпеки Швеції (Säpo), які не перевірили документи та речі. Так журналістка пронесла до будівлі диктофон.

Потрапивши до маєтку, Рьостлунд змогла провести цілий день в оточенні прем’єра та його дружини. Перша леді Швеції навіть провела журналістку до приватної спальні та залишила її там саму на кілька хвилин.

Під час відвідин маєтку кореспондентка також почула багато непублічної інформації щодо розпорядку дня прем'єр-міністра та його родини, а також щодо їхньої безпеки.

Вільгельм Агрелл, почесний професор аналізу розвідувальних даних Лундського університету, заявив, що ця ситуація показує катастрофічний стан охорони глави уряду Швеції.

"Ви отримуєте цілу купу ризиків. Стає так легко потрапити всередину, наблизитися до ключової особи та мати змогу діяти так, як ви могли б, протягом кількох годин. Ви могли б встановити обладнання для прослуховування... Розмістити якесь інше обладнання, бомбу чи щось таке, що завгодно. Або, якби ви хотіли розвідати всю територію, будівлю та все інше на предмет майбутнього вторгнення... Вся безпека там фундаментально порушена", – розповів експерт.

В Службі безпеки Швеції відмовилися від детальних коментарів, зазначивши, що охороняють особисто прем’єра, а не його маєток.

"Служба безпеки відповідає за особисту охорону прем’єр-міністра, але не за охорону відповідної власності. Коли прем’єр-міністр відвідує місця, які ми не охороняємо, ми, природно, враховуємо це у своїй роботі", – заявив речник Säpo.

У січні литовська поліція розпочала розслідування за фактом незаконного проникнення в будівлю Міністерства культури у Вільнюсі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у Польщі висунули звинувачення чоловіку, який міг викрасти автомобіль родини прем’єр-міністра Дональда Туска.