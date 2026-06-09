Журналистка устроилась на работу в поместье премьера Швеции, обманув спецслужбы

Журналистка устроилась волонтером в поместье супруги шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, представившись под вымышленным именем и с фотографией, сгенерированной искусственным интеллектом.

Об этом говорится в материале издания Aftonbladet, передает "Европейская правда".

Корреспондентка Aftonbladet Лиза Рёстлунд выявила слабые места в системе охраны премьер-министра, устроившись волонтером в поместье Vängården Fållökna, принадлежащее его супруге Биргитте Эд.

Отмечается, что первая леди приглашает добровольцев помочь с ремонтом здания, предлагая взамен включение в "влиятельную сеть".

Для своей заявки журналистка использовала вымышленное имя и собственное фото, измененное искусственным интеллектом. Она почти сразу получила подтверждение от поместья.

По прибытии в Vängården Fållökna она встретила охранников Службы безопасности Швеции (Säpo), которые не проверили документы и вещи. Так журналистка пронесла в здание диктофон.

Попав в поместье, Рёстлунд смогла провести целый день в окружении премьера и его жены. Первая леди Швеции даже провела журналистку в частную спальню и оставила ее там одну на несколько минут.

Во время посещения поместья корреспондентка также услышала много непубличной информации о распорядке дня премьер-министра и его семьи, а также об их безопасности.

Вильгельм Агрелл, почетный профессор анализа разведывательных данных Лундского университета, заявил, что эта ситуация показывает катастрофическое состояние охраны главы правительства Швеции.

"Вы получаете целую кучу рисков. Становится так легко проникнуть внутрь, приблизиться к ключевому лицу и иметь возможность действовать так, как вы могли бы, в течение нескольких часов. Вы могли бы установить оборудование для прослушивания... Разместить какое-то другое оборудование, бомбу или что-то в этом роде, что угодно. Или, если бы вы хотели разведать всю территорию, здание и все остальное на предмет будущего вторжения... Вся безопасность там фундаментально нарушена", – рассказал эксперт.

В Службе безопасности Швеции отказались от подробных комментариев, отметив, что охраняют лично премьера, а не его поместье.

"Служба безопасности отвечает за личную охрану премьер-министра, но не за охрану соответствующей собственности. Когда премьер-министр посещает места, которые мы не охраняем, мы, естественно, учитываем это в своей работе", – заявил представитель Säpo.

В январе литовская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения в здание Министерства культуры в Вильнюсе.

Напомним, в сентябре 2025 года в Польше предъявили обвинение мужчине, который мог угнать автомобиль семьи премьер-министра Дональда Туска.