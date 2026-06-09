Міноборони Польщі: жодне озброєння з програми ЄС SAFE не потрапить до України

Віцепрем'єр, глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевнив у вівторок у Сеймі, що всупереч фейковим новинам жодне обладнання, придбане за рахунок програми ЄС з переозброєння SAFE, не потрапить до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Косіняк-Камиш виступив з приводу SAFE на початку засідання Сейму. Як він зазначив, реалізація програми є абсолютним пріоритетом для уряду, а наприкінці травня вдалося протягом трьох днів укласти 63 угоди з польською оборонною промисловістю на суму близько 120 млрд злотих.

Зараз уряд переходить до другої фази програми SAFE, тобто спільних закупівель з іншими державами, серед яких глава Міноборони згадав, зокрема, закупівлю повітряних заправників у співпраці з Іспанією та нових навчальних вертольотів.

Косіняк-Камиш також звинуватив опозицію в поширенні фейкових новин про програму SAFE, зокрема про те, що гроші з програми нібито потраплять до німецької промисловості. "Це польська програма, придумана в Польщі та схвалена Європейською комісією", – сказав він, підкресливши, що перелік закупівель для Польщі був складений "під диктовку Генерального штабу Збройних сил Польщі".

За його словами, найсвіжіший фейк стверджує, нібито замовлене Польщею обладнання потрапить до українських збройних сил.

"Жодне обладнання не потрапить до України" – запевнив він. Як підкреслив міністр, відповідно до закону, Фонд підтримки збройних сил, за допомогою якого здійснюються закупівлі в рамках SAFE, служить лише для фінансування модернізації Збройних сил Польщі.

Глава Міноборони також торкнувся питання поточних польсько-українських відносин, зокрема суперечок, які викликало в Польщі рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння одному з підрозділів імені героїв УПА. Косіняк-Камиш підкреслив, що це рішення є неприйнятним, але додав також, що наразі "межа польської безпеки лежить на українсько-російському фронті".

Напередодні у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

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