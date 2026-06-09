Минобороны Польши: ни одно вооружение из программы ЕС SAFE не попадет в Украину

Вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил во вторник в Сейме, что, вопреки фейковым новостям, ни одно оборудование, приобретенное в рамках программы ЕС по перевооружению SAFE, не попадет в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Косиняк-Камыш выступил по поводу SAFE в начале заседания Сейма. Как он отметил, реализация программы является абсолютным приоритетом для правительства, а в конце мая удалось в течение трех дней заключить 63 соглашения с польской оборонной промышленностью на сумму около 120 млрд злотых.

Сейчас правительство переходит ко второй фазе программы SAFE, то есть к совместным закупкам с другими государствами, среди которых глава Минобороны упомянул, в частности, закупку воздушных заправщиков в сотрудничестве с Испанией и новых учебных вертолетов.

Косиняк-Камыш также обвинил оппозицию в распространении фейковых новостей о программе SAFE, в частности о том, что деньги из программы якобы попадут в немецкую промышленность. "Это польская программа, придуманная в Польше и одобренная Европейской комиссией", – сказал он, подчеркнув, что перечень закупок для Польши был составлен "под диктовку Генерального штаба Вооруженных сил Польши".

По его словам, самый свежий фейк утверждает, будто заказанное Польшей оборудование попадет к украинским вооруженным силам.

"Никакое оборудование не попадет в Украину", – заверил он. Как подчеркнул министр, в соответствии с законом, Фонд поддержки вооруженных сил, с помощью которого осуществляются закупки в рамках SAFE, служит исключительно для финансирования модернизации Вооруженных сил Польши.

Глава Минобороны также затронул вопрос текущих польско-украинских отношений, в частности споров, которые вызвало в Польше решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений имени героев УПА. Косиняк-Камыш подчеркнул, что это решение неприемлемо, но добавил также, что в настоящее время "граница польской безопасности пролегает на украинско-российском фронте".

Накануне в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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