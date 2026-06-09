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Зеленський: Росія сподівається розсварити Україну з друзями завдяки інцидентам з дронами

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 17:44 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія сподівається завдяки інцидентам із заблукалими українськими безпілотниками зіпсувати відносини між Україною та її близькими партнерами – країнами Балтії і Фінляндією. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні після запитань ЗМІ на цю тему. 

Президент України зазначив, що і Україна, і Росія використовують засоби радіоелектронної боротьби у своєму інструментарії протидії ворожим дронам, і РФ намагається отримати з цього додаткову вигоду. 

"Вони можуть змінювати напрямок, щоби розділити нас у Європі. Щоб тиснути на Європу, на Фінляндію, на наших балтійських друзів і далі використовувати це як риторику, що це була українська атака. Ось що вони хотіли від самого початку: розділити нас, знизити підтримку суспільств у європейських країнах, підтримку України", – зазначив Зеленський. 

Він продовжив, що ключове, що може у цій ситуації зробити Україна – поглиблювати співпрацю з партнерами через угоди щодо безпілотників, так звані Drone Deals, зокрема – ділитися своїм бойовим досвідом і своїми фахівцями.

"Ми готові відправити їх в усі ці країни, де ми бачимо навіть потенційні ризики. Ми готові відправити наші експертні групи, навчити, натренувати, як захистити від таких випадків. Ось що ми реально можемо зробити. Найкращий спосіб – це зупинити росіян, зупинити цю війну. Але що ми можемо зробити на сьогодні – це ось це", – сказав він. 

Під час зустрічі Зеленського з новим прем’єром Латвії раніше 9 червня Київ і Рига підписали таку угоду щодо співпраці у сфері безпілотних технологій.  

Міністр оборони Литви анонсував прибуття до країни українських фахівців з протиповітряної оборони, які допоможуть налагодити захист від "заблукалих" дронів. 

Нагадаємо, вже двічі винищувачі НАТО збили такі апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією. Безпілотників, які розбились самі або вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки. 

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Зеленський Латвія Естонія
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