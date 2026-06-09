Зеленский: Россия надеется рассорить Украину с друзьями благодаря инцидентам с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия надеется благодаря инцидентам с заблудившимися украинскими беспилотниками испортить отношения между Украиной и ее близкими партнерами – странами Балтии и Финляндией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге лидеров Нордично-Балтийской восьмерки в Таллинне после вопросов СМИ на эту тему.

Президент Украины отметил, что и Украина, и Россия используют средства радиоэлектронной борьбы в своем инструментарии противодействия вражеским дронам, и РФ пытается извлечь из этого дополнительную выгоду.

"Они могут менять направление, чтобы разделить нас в Европе. Чтобы давить на Европу, на Финляндию, на наших балтийских друзей и дальше использовать это как риторику, что это была украинская атака. Вот что они хотели с самого начала: разделить нас, снизить поддержку обществ в европейских странах, поддержку Украины", – отметил Зеленский.

Он продолжил, что ключевое, что может в этой ситуации сделать Украина – углублять сотрудничество с партнерами через так называемые Drone Deals, в частности – делиться своим боевым опытом и своими специалистами.

"Мы готовы отправить их во все страны, где мы видим даже потенциальные риски. Мы готовы отправить наши экспертные группы, научить, натренировать, как защитить от таких случаев. Вот что мы реально можем сделать. Лучший способ – это остановить Россию, остановить эту войну. Но что мы можем сделать на сегодня – это вот это", – сказал он.

Во время встречи Зеленского с новым премьером Латвии ранее 9 июня Киев и Рига подписали такое соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Министр обороны Литвы анонсировал прибытие в страну украинских специалистов по противовоздушной обороне, которые помогут наладить защиту от "заблудившихся" дронов.

Напомним, уже дважды истребители НАТО сбили такие аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией. Беспилотников, которые разбились сами или вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы было десятки.