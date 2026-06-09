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Зеленський розповів, як бачить участь Європи у переговорному процесі з Росією

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 18:05 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський сказав, що відкритий до рішення європейських партнерів про те, як буде представлена Європа у переговорному процесі з РФ щодо завершення війни, але важливо, щоб це не звелося до "посередництва" та повторення помилок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Таллінні після запитань ЗМІ на цю тему.  

Зеленський зазначив, що Європа обов’язково має бути стороною переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, і лідери на саміті обговорювали цю тему. 

Він розповів, що акцентував на тому, що Європа не може бути просто медіатором-посередником – оскільки Європа явно на боці України та має силу, щоб зупинити країну-агресора.

Стосовно того, хто саме представлятиме позицію Європи у переговорному процесі, Зеленський зазначив, що це можуть бути "різні форми". 

"Е3 (Британія, Франція, Німеччина – Ред.) – це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи. Європа має обговорювати це разом, хто це буде. І далі запропонувати нам, і ми підтримаємо – тому що ми думаємо, що здебільшого 99,9% європейців на нашому боці", – сказав президент України. 

Володимир Зеленський наголосив, що важливо не повторити помилок у переговорах з РФ, які відбулися до повномасштабного вторгнення, під час подій 2014-2022 років – як з "нормандським форматом" і "Мінськом. 

"Потрібно не повторювати помилку, коли одна країна чи інша країна, велика або маленька, ухвалює якесь рішення з Росією, потім кладе на стіл і каже: "Дивіться, ось така ідея". Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо – коли війна йде на нашій території, коли здебільшого йдеться про втрати України. Тому нічого про нас без нас", – наголосив він. 

Зеленський додав, що Сполучені Штати можуть бути "у будь-якому форматі", адже Україна зацікавлена мати гарантії безпеки і від Європи, і від США, і Україна буде рада бачити американську команду.  

Нагадаємо, перед цим на зустрічі 7 червня у Лондоні лідери України, Британії, Франції та Німеччини окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.  

У Берліні кажуть, що далі пропозиції будуть обговорені в рамках "Групи семи", а потім – на саміті ЄС. 

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