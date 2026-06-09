Зеленский рассказал, как видит участие Европы в переговорном процессе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что открыт к решению европейских партнеров о том, как будет представлена Европа в переговорном процессе с РФ по завершению войны, но важно, чтобы это не свелось к "посредничеству" и повторению ошибок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге лидеров Нордично-Балтийской восьмерки в Таллинне после вопросов СМИ на эту тему.

Зеленский отметил, что Европа обязательно должна быть стороной переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, и лидеры на саммите обсуждали эту тему.

Он рассказал, что акцентировал на том, что Европа не может быть просто медиатором-посредником – поскольку Европа явно на стороне Украины и имеет силу, чтобы остановить страну-агрессора.

Относительно того, кто именно будет представлять позицию Европы в переговорном процессе, Зеленский отметил, что это могут быть "разные формы".

"Е3 (Великобритания, Франция, Германия – Ред.) – это хороший вариант, но я думаю, что это зависит от Европы. Европа должна обсуждать это вместе, кто это будет. И дальше предложить нам, и мы поддержим – потому что мы думаем, что в основном 99,9% европейцев на нашей стороне", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно не повторить ошибок в переговорах с РФ, которые произошли до полномасштабного вторжения, во время событий 2014-2022 годов – как с "нормандским форматом" и "Минском".

"Нужно не повторять ошибку, когда одна страна или другая страна, большая или маленькая, принимает какое-то решение с Россией, потом кладет на стол и говорит: "Смотрите, вот такая идея". Нет, мы такие переговоры без нас не примем – когда война идет на нашей территории, когда в основном речь идет о потерях Украины. Поэтому ничего о нас без нас", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Соединенные Штаты могут быть "в любом формате", ведь Украина заинтересована иметь гарантии безопасности и от Европы, и от США, и Украина будет рада видеть американскую команду.

Напомним, перед этим на встрече 7 июня в Лондоне лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии обозначили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

В Берлине говорят, что дальше предложения будут обсуждены в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.