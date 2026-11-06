Глава МЗС Німеччини закликав Європу відігравати провідну роль у врегулюванні війни в Україні

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав європейців відігравати провідну роль у пошуку мирного вирішення російсько-української війни.

Його слова цитує n-tv, пише "Європейська правда".

Вадефуль наголосив, що рішення щодо майбутнього України не можна ухвалювати без України, а рішення щодо безпеки Європи – без Європи.

"Це питання війни чи миру: майбутнє нашого співіснування в Європі вирішуватиметься в Україні", – зазначив він.

Також міністр наголосив на важливості того, аби "ми, як трансатлантичний альянс – європейці та американці, – виступили єдиним фронтом проти Росії".

Варто зауважити, що ввечері 5 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо російсько-української війни.

Того ж дня представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО провели робочу зустріч в Брюсселі, під час якої обговорили майбутні гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

А в середу, 4 листопада, у штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі відбулися консультації за участю представників України, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та Єврокомісії щодо підготовки Плану процвітання України, який має визначити механізми післявоєнної відбудови, та фінансування України у 2027 році.