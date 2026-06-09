На Криті відпустили німецького туриста, затриманого за підозрою у шпигунстві

Німецький турист на Криті був звільнений після затримання за підозрою у шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

56-річного чоловіка затримали в суботу за зйомку підозрілих фотографій в аеропорту Ханьї.

Як повідомляється, турист фотографував літаки та територію аеропорту в зоні, що підлягає особливим заходам безпеки. Місцева поліція наразі перебуває в стані підвищеної готовності через тривалу війну між США та Ізраїлем, з одного боку, та Іраном, з іншого. Західні бази в регіоні, зокрема база ВМС та ВПС США в Суді на Криті, перебувають під посиленим наглядом, частково з метою затримання потенційних шпигунів.

Чоловік з самого початку заявляв про свою невинуватість. Туристи не знали про місцеві правила і не знали, що фотографувати заборонено. За повідомленнями, вони мають намір продовжити свою відпустку.

Як повідомляється, 56-річний чоловік заявив, що цей інцидент не завадить йому знову відвідати Крит у майбутньому.

Нагадаємо, прокуратура Афін порушила кримінальне провадження за чотирма тяжкими злочинами проти 37-річного палестинця, який, за даними поліції, готував теракт проти цілі, пов'язаної з Ізраїлем.

Перед цим Греція засудила громадянина Азербайджану до ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.