На Крите отпустили немецкого туриста, подозреваемого в шпионаже

Немецкий турист на Крите был освобожден после задержания по подозрению в шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

56-летнего мужчину задержали в субботу за съемку подозрительных фотографий в аэропорту Ханьи.

Как сообщается, турист фотографировал самолеты и территорию аэропорта в зоне, подлежащей особым мерам безопасности. Местная полиция в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности из-за продолжающейся войны между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном, с другой. Западные базы в регионе, в частности база ВМС и ВВС США в Суде на Крите, находятся под усиленным наблюдением, частично с целью задержания потенциальных шпионов.

Мужчина с самого начала заявлял о своей невиновности. Туристы не знали о местных правилах и не знали, что фотографировать запрещено. По сообщениям, они намерены продолжить свой отпуск.

Как сообщается, 56-летний мужчина заявил, что этот инцидент не помешает ему снова посетить Крит в будущем.

Напомним, прокуратура Афин возбудила уголовное дело по четырем тяжким преступлениям против 37-летнего палестинца, который, по данным полиции, готовил теракт против цели, связанной с Израилем.

Перед этим Греция приговорила гражданина Азербайджана к тюремному заключению по обвинению в шпионаже.