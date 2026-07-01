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Відомий собор Кельна зробив вхід платним для більшості відвідувачів

Новини — Середа, 1 липня 2026, 09:32 — Марія Ємець

Собор Кельна, який є одним з найвідоміших у Німеччині, з липня запровадив платний вхід для відвідувачів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Собор Кельна запровадив плату у розмірі 12 євро за вхід всередину. Кошти з цього збору планують витрачати на захист та підтримання всесвітньо відомої пам’ятки у належному стані.  

Вхід залишиться безкоштовним для усіх в окремі дні року, як на деякі релігійні та важливі національні свята. 

Також безкоштовним він буде для вірян, які приходять на службу – проте такі відвідувачі будуть мати доступ лише до частини приміщення і зможуть заходити через північний вхід. 

Крім того, безплатно у собор зможуть заходити діти віком до 13 років та люди з інвалідністю.

Собор Паризької Богоматері з 1 липня посилив правила відвідування, щоб впоратися зі зростаючим потоком туристів. 

Нотр-Дам прийняв понад 11 мільйонів відвідувачів за рік, відколи відновив роботу після руйнівної пожежі і 5-річної реставрації.  

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Німеччина ЄвроЖиття
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