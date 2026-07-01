Известный собор Кёльна сделал вход платным для посетителей

Собор Кельна, являющийся одним из самых известных в Германии, с июля ввел платный вход для посетителей.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Кельнский собор с 1 июля ввёл плату в размере 12 евро за вход внутрь. Средства по этому сбору планируют тратить на защиту и поддержание всемирно известной памятки в надлежащем состоянии.

Вход останется бесплатным для всех в отдельные дни года, как некоторые религиозные и важные национальные праздники.

Также бесплатным он будет для верующих, которые приходят на службу, однако такие посетители будут иметь доступ только к части помещения и заходить через северный вход.

Кроме того, бесплатно в собор смогут заходить дети до 13 лет и люди с инвалидностью.

Собор Парижской Богоматери с 1 июля ужесточил правила посещения, чтобы справиться с растущим потоком туристов.

Нотр-Дам принял более 11 миллионов посетителей в год, когда возобновил работу после разрушительного пожара и 5-летней реставрации.