Национальное собрание Франции в третий раз поддержало проект об ассистированном суициде

Национальное собрание во Франции в третий раз проголосовало за проект об ассистированном суициде – который уже дважды отклоняли в Сенате.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вечером 30 июня в зале Национального собрания третий раз рассмотрели и поддержали проект о легализации ассистированного суицида, который был одним из обещаний президента Эмманюэля Макрона. За него проголосовали 295 депутатов, против – 232.

Проект снова отправится на рассмотрение в Сенат – где его снова ожидаемо завернут во время голосования 7 июля.

Правительство планирует оставить "последнее слово" за Национальным собранием, это финальное голосование состоится 15 июля.

В первом чтении проект был утвержден еще в мае 2022 года, с тех пор в него было внесено немало поправок.

Законопроект имеет целью легализовать ассистированный суицид и эвтаназию в тех случаях, когда заинтересованный пациент физически не может выполнить какие-либо действия со своей стороны.

Обязательными критериями для возможности ассистированного суицида определили тяжелое и неизлечимое состояние больного, близкое к терминальной стадии; то, что человек в связи с этим состоянием испытывает физические или психологические страдания; лечение наносит страдания или не дает явных результатов; пациент добровольно и с полным пониманием выразил желание пройти процедуру, которая должна проверяться на всех этапах.

В Британии в апреле провалился законопроект об ассистированной смерти.

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