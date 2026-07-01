Французький уряд збирає кризову зустріч через нову хвилю спеки

Уряд Франції збереться на міжміністерську кризову зустріч у зв’язку з наближенням нової хвилі спеки.

Про це повідомляє Le Parisien, пише "Європейська правда".

У четвер, 2 липня, прем’єр Франції Себастьєн Лекорню головуватиме на кризовій міжміністерській зустрічі у Марселі, яку збирають через наближення нової хвилі спеки.

За прогнозами, з вихідних країні загрожує новий епізод вкрай спекотної погоди – спершу на півдні, а з початку наступного тижня гарячі повітряні маси можуть поширитися північніше.

У шістьох департаментах на території Франції вже оголошено "дуже високий" рівень небезпеки через ризик лісових пожеж.

Нагадаємо, французькі "Зелені" погрожують ініціювати відставку уряду, критикуючи його дії під час рекордної спеки наприкінці червня.

У Франції та в Іспанії з впливом цього погодного епізоду пов’язують близько 1000 додаткових смертей.