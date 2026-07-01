Французское правительство соберется на кризисное заседание в связи с новой волной жары
Правительство Франции собирает межведомственное кризисное заседание в связи с приближением новой волны жары.
Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".
В четверг, 2 июля, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню возглавит кризисное межведомственное совещание в Марселе, которое созывается в связи с приближением новой волны жары.
По прогнозам, с выходных стране грозит новый период крайне жаркой погоды – сначала на юге, а с начала следующей недели горячие воздушные массы могут распространиться севернее.
В шести департаментах на территории Франции уже объявлен "очень высокий" уровень опасности из-за риска лесных пожаров.
Напомним, французские "Зелёные" угрожают инициировать отставку правительства, критикуя его действия во время рекордной жары в конце июня.
Во Франции и в Испании с последствиями этого погодного явления связывают около 1000 дополнительных смертей.