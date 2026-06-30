Уряд Франції хочуть відправити у відставку у зв’язку з реакцією на спеку

Французька партія "Зелені" оголосила у вівторок, що висуне вотум недовіри уряду через його дії під час рекордної спеки минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Спроба повалити уряд меншості прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню навряд чи буде успішною без підтримки інших опозиційних партій, таких як ультраправе "Національне об’єднання" або соціалістів, що дотримуються більш центристських поглядів. Соціалісти раніше не підтримали жодної з шести пропозицій про недовіру, висунутих проти Лекорню з моменту його вступу на посаду минулоріч.

Однак прем’єр-міністр та його команда стали об’єктами гострої критики через недостатню підготовку до екстремальної спеки, за якої на материковій частині Франції протягом трьох днів поспіль фіксувалася найвища середньодобова температура за всю історію спостережень.

У великих містах температура кілька разів перевищувала 40 градусів за Цельсієм, а країна не надто добре забезпечена кондиціонерами та іншими системами охолодження.

Опитування, проведене соціологічною службою Elabe, показало: дві третини респондентів вважають, що уряд Лекорню неправильно впорався з поточною кризою. Водночас 53% опитаних заявили, що, на їхню думку, Франція "зовсім не готова до такого роду спеки".

У неділю Національне агентство охорони здоров’я Франції опублікувало попередні дані, згідно з якими під час спеки було зафіксовано приблизно на тисячу смертей більше, ніж у попередньому місяці.

Міністерка охорони здоров’я Стефані Ріст зазначила, що для встановлення точної кількості загиблих знадобиться більше часу, оскільки оформлення свідоцтв про смерть може тривати кілька днів, а деякі пацієнти могли померти вже через кілька днів після закінчення спеки.

Під час запитань у парламенті у вівторок Сіріель Шательен, лідерка фракції "Зелених" у Національній асамблеї, заявила, що уряд Лекорню несе певну відповідальність за ці смерті, та звинуватила його у проведенні політики, яка поглиблює нерівність.

Зазвичай спокійний Лекорню гнівно відповів, заявивши, що "Зелені" "стріляють собі в ногу, намагаючись створити суто політичний скандал". Пізніше у вівторок пресслужба Лекорню звинуватила Шательен у використанні загиблих для здобуття політичних дивідендів.

Як повідомлялося, 23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.