Проросійська партія Болгарії не змогла домогтися скасування безпекової угоди з Україною

Парламент Болгарії відхилив законопроєкт, який зобов’язував уряд вжити заходів для розірвання безпекової угоди з Україною, укладеної 30 березня в Києві та підписаної тодішнім тимчасовим прем’єр-міністром країни Андреєм Гюровим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БТА.

За законопроєкт проголосували всього 10 депутатів, 160 виступили проти, а 14 – утрималися.

Голосування у парламенті ініціювала проросійська партія "Відродження". За словами її представників, такі важливі питання має вирішувати парламент, а не тимчасовий уряд.

"Цей крок був прихований від болгарського суспільства. Національну асамблею заздалегідь не поінформували про наміри тимчасового уряду", – заявив Ангел Георгієв, депутат від партії "Відродження". За його словами, ця угода не приносить Болгарії жодної користі.

Сильвія Христова, депутатка від партії прем’єр-міністра Румена Радева "Прогресивна Болгарія", заявила, що політсила не підтримає запропонований проєкт з огляду на рішення Конституційного суду, яке застерігає Національну асамблею від втручання у повноваження уряду.

Георгієв зазначив, що її заява суперечить передвиборчим обіцянкам прем’єр-міністра Радева. Той раніше заявляв, що скасує угоду, якщо прийде до влади.

"Ви не відкликали підпис Болгарії тому, що Брюссель вам цього не дозволяє. Для нас ви – як відкрита книга. Наразі ви, 131 особа, плюєте на те, що говорили під час передвиборчої кампанії", – сказав Цончо Ганев із партії "Відродження".

"У виборців Радева тут є проблема, бо вони очікували, що він підкріпить свої слова справами. Те, що говорить Радев, не має нічого спільного з тим, що він робитиме", – додав Ганев.

Підписання безпекової угоди з Україною відбулося 30 березня. Головні пункти 10-річної угоди передбачають продовження військової підтримки від Болгарії та спільне виробництво зброї на території двох країн, включаючи дрони.

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