Пророссийская партия Болгарии не смогла добиться отмены соглашения о безопасности с Украиной

Парламент Болгарии отклонил законопроект, обязывавший правительство принять меры для расторжения соглашения о безопасности с Украиной, заключенного 30 марта в Киеве и подписанного тогдашним временным премьер-министром страны Андреем Гюровым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БТА.

За законопроект проголосовали всего 10 депутатов, 160 выступили против, а 14 – воздержались.

Голосование в парламенте инициировала пророссийская партия "Возрождение". По словам представителей этой партии, такие важные вопросы должен решать парламент, а не временное правительство.

"Этот шаг был скрыт от болгарского общества. Национальную ассамблею заранее не проинформировали о намерениях временного правительства", – заявил Ангел Георгиев, депутат от партии "Возрождение". По его словам, это соглашение не приносит Болгарии никакой пользы.

Сильвия Христова, депутат от партии премьер-министра Румена Радева "Прогрессивная Болгария", заявила, что политсила не поддержит предложенный проект ввиду решения Конституционного суда, в котором отмечается, что Национальная ассамблея не должна вмешиваться в полномочия правительства.

Георгиев отметил, что её заявление противоречит предвыборным обещаниям премьер-министра Радева. Тот ранее заявлял, что отменит соглашение, если придёт к власти.

"Вы не отозвали подпись Болгарии потому, что Брюссель вам этого не позволяет. Для нас вы – как открытая книга. Сейчас вы, 131 человек, плюете на то, что говорили во время предвыборной кампании", – сказал Цончо Ганев из партии "Возрождение".

"У избирателей Радева здесь есть проблема, потому что они ожидали, что он подкрепит свои слова делами. То, что говорит Радев, не имеет ничего общего с тем, что он будет делать", – добавил Ганев.

Подписание соглашения о безопасности с Украиной состоялось 30 марта. Основные пункты 10-летнего соглашения предусматривают продолжение военной поддержки со стороны Болгарии и совместное производство оружия на территории двух стран, включая дроны.

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