Глава МЗС Чехії прокоментував ініціативу позбавити Зеленського нагороди

Ініціативу щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського чеського ордена Білого лева глава МЗС Петр Мацінка розглядає як політичний жест коаліційного руху "Свобода та пряма демократія" (SPD).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

SPD хоче домогтися, щоб коаліція запропонувала Палаті депутатів позбавити Зеленського нагороди, врученої президентом.

"Наскільки мені відомо, не існує законного способу позбавити когось державної нагороди, за винятком випадків, коли особу прямо визнано винною у скоєнні злочину кримінальним судом, покаранням за що також є втрата всіх пільг, привілеїв та нагород", – сказав Мацінка.

У випадку Зеленського про це не може бути й мови. "З огляду на те, що законного способу зробити це немає, я вважаю, що це скоріше політичний жест з боку SPD", – додав міністр.

Сам він би не пропонував нічого подібного, зазначив Мацінка.

Адміністрація президента Чехії Петра Павела раніше відкинула ініціативу щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Лева.

Зеленський отримав орден Білого лева в жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. Тоді Земан назвав головною причиною нагородження "його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві" після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди.