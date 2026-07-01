Глава МИД Чехии прокомментировал инициативу о лишении Зеленского награды

Инициативу о лишении президента Украины Владимира Зеленского чешского ордена Белого льва глава МИД Петр Мацинка рассматривает как политический жест коалиционного движения "Свобода и прямая демократия" (SPD).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

SPD хочет добиться, чтобы коалиция предложила Палате депутатов лишить Зеленского награды, врученной президентом.

"Насколько мне известно, не существует законного способа лишить кого-либо государственной награды, за исключением случаев, когда лицо прямо признано виновным в совершении преступления уголовным судом, наказанием за что также является утрата всех льгот, привилегий и наград", – сказал Мацинка.

В случае с Зеленским об этом не может быть и речи. "Учитывая, что законного способа сделать это нет, я считаю, что это скорее политический жест со стороны SPD", – добавил министр.

Сам он бы не предлагал ничего подобного, отметил Мацинка.

Администрация президента Чехии Петра Павела ранее отклонила инициативу о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого Льва.

Зеленский получил орден Белого Льва в октябре 2022 года от тогдашнего президента Чехии Милоша Земана. Тогда Земан назвал главной причиной награждения "его храбрость и мужество в отказе от американского предложения предоставить убежище и в решении остаться в тогдашнем охваченном войной Киеве" после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды.