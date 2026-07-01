Посол США в НАТО анонсировал "важные заявления" для Украины на саммите в Анкаре

В ходе саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля ожидается ряд заявлений в отношении Украины, в частности касающихся инициативы PURL по закупке американского оружия для ВСУ.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

Посол США в НАТО прогнозирует "существенные" новости для Украины во время саммита в Анкаре 7–8 июля.

"Думаю, заявления со стороны США и союзников будут существенными. Вы увидите, как все активизируются", – заявил Уитакер.

Он напомнил, что "Соединенные Штаты на данный момент сделали для Украины больше, чем кто-либо другой".

"Президент Трамп говорил о сотнях миллиардов долларов. И мы запустили программу PURL, о которой я много раз говорил, и мы продали нашим союзникам по НАТО на сумму более 6 млрд долларов передовых систем американского производства, включая ракеты противовоздушной обороны для Patriot, PAC-3, которые они затем передали Украине", – рассказал посол США в НАТО.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО "работают вместе, чтобы поддержать Украину".

Но в то же время США ожидают, что "европейские союзники возьмут на себя бремя войны на европейском континенте".

"США, как я постоянно повторяю, никуда не уходят. Мы будем продолжать делать то, что делаем. И мы ожидаем, что наши союзники присоединятся к нам в этих усилиях", – подчеркнул Уитакер.

Как сообщала "Европейская правда", во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля состоится заседание Совета Украина–НАТО на уровне министров иностранных дел.

Также на саммите ожидается, что члены Альянса обязуются заключить новые контракты на поставку вооружения на сумму в миллиарды долларов и увеличить объемы производства оружия, в частности для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО делегацией, которую он возглавит.

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