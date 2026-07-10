Во Франции правительство собирается на кризисное заседание на фоне новой волны жары

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в пятницу возглавит новую кризисную группу по вопросам жары, охватившей страну.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

Правительство собирается на кризисное заседание на фоне предупреждений о приближении новой волны жары и продолжении лесных пожаров на юге страны.

На пятницу, 10 июля, метеорологическая служба Франции объявила "красный" уровень опасности из-за высоких температур в 9 департаментах страны. В 72 департаментах будет действовать "оранжевый" уровень. Ожидается, что в некоторых частях страны температура достигнет 40-41 °C.

На субботу, 11 июля, "красный" уровень будет действовать для 24 департаментов, а "оранжевый" – для 56.

В то же время на юге Франции, в департаменте Дром, уже неделю продолжаются лесные пожары. Несмотря на неустанные усилия около 570 пожарных, в четверг площадь возгорания увеличилась с 3000 до 3500 гектаров. 400 человек пришлось эвакуировать из прилегающих районов, в частности из расположенного поблизости кемпинга.

Как известно, в последние дни во Франции борются с многочисленными лесными пожарами различного масштаба, преимущественно на юге страны. В стране задержали двух человек, подозреваемых в умышленных поджогах.

Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2000 "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра увеличится после поступления полных данных.